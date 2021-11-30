Два медицинских сотрудника получили тяжелые травмы в аварии.

Сейчас фельдшеры — женщина и мужчина находятся в больнице.

Их сегодня навестили зампред областного правительства Роман Грибов и министр здравоохранения области Олег Костин.

— В городской клинической больнице N°1 посетили фельдшеров, пострадавших в ДТП на Московском шоссе. Два медика получили тяжелые травмы. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает. К сожалению, водитель скорой помощи погиб. Выражаю соболезнования родным и близким, — рассказал о своём визите Грибов.

Напомним, страшная авария произошла в ночь на 30 ноября в послке Елшанка Саратова. Водитель скорой помощи погиб, четверо человек пострадали.