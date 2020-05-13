Федеральные учреждения в регионах предоставили 15 процентов от всех коек инфекционных. Об этом депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

Кроме того политик рассказал о вопросах, заданных депутатами во время «правительственного часа» об охране здоровья граждан в время пандемии коронавируса.

— Не ожидал представитель счетной палаты, что Володин задаст и им вопрос. А вопрос практичен. Не планируется ли напрямую из бюджета, в том числе и регионального, дополнительно финансировать вузы и научные центры Минздрава России? Сегодня их услуги оплачиваются через ФОМС. А для фонда они не в приоритете. И зачастую финансируются в последнюю очередь. Поэтому необходимо перейти на прямое финансирование и медицинских вузов, и научных центров. За счет и региональных бюджетов, — сказал Панков.

В своем ответе на вопрос председателя ГД Вячеслава Володина министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания по созданию вакцины от COVID-19 пройдут в июне текущего года, а через месяц уже могут появиться новые препараты.