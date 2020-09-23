На сегодняшней пресс-конференции в «КП-Саратов» руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Алексей Частов, начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Молчанов, министр области-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов рассказали о птичьем гриппе в регионе.

На сегодняшней пресс-конференции по поводу этой болезни были обозначены меры по борьбе с недугом. Это перевод предприятий в закрытый тип, усиление работы службы безопасности.

Необходимо не допускать залета чужих птиц в цеха, а руководители птицефабрик должны обратить внимание на тех сотрудников, у которых есть птица, чтобы исключить занос вируса.

Необходимо исключить выгульное содержание птицы, ведь сейчас идет миграция.

Отмечается, что очаг заболевания птичьим гриппом в Энгельсском районе был обработан классически, блокирован 14 сентября, выноса из него не было. Причины вспышки — начала лета птицы с севера. Именно это животное обнаружили в районе.

Проведена вакцинация в угрожаемой зоне, будет выполнена и в буферной. Такие меры применяются впервые в регионе.

В 2018 тоже был выявлен случай гриппа в регионе, но тогда дело было в незаконной перевозке птиц в Ртищевский, Калининский районы, Петровск.