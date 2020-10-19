Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов обозначил нехватку кадров на станции “скорой помощи” в Саратове.

Он отметил, что ситуация связана с разными причинами и так было всегда, но сейчас ощущается тяжелее.

Медики тоже люди и могут заболеть коронавирусом, пневмонией. В таком случае они естественно не могут работать.

Прилагаются все усилия, чтобы врачи оперативно встали в строй.

Проблема на виду, чиновники стараются максимально реагировать на все обращения граждан по оказанию медицинской помощи.