На сегодняшней пресс-конференции в “КП-Саратов” обсудили проблему защиты прав потребителей в Саратовской области.

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Саратовской области Наталья Полубатко сообщила, что в 2020 году жалоб стало на 27 процентов меньше, чем в 2019.

Более половины от них приходятся на непродовольственные товары, значительная часть приходится на услуги ЖКХ, связи и финансы.

Некоторую часть от обращений составляют в части некачественного ремонта на станциях техосблуживания автомобилей.

Начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» Вадим Рудольф рассказал о том, насколько важно обращаться только в те точки, которые прошли сертификацию. Это немаловажное условие, ведь если вам сделали некачественный ремонт, подтверждение этого документально поможет подтвердить свою правоту в суде.

Он отметил, что пройти эту процедуру можно в центре. Для этого необходимо подать анкету — указать название организации, адрес, список оказываемых услуг, материально-техническую базу и указать свои контакты.

Сертификация дает свои плюсы и организации — можно получить прямой доступ к базе изготовителя необходимой для ремонта продукции, автозапчастям.

Понять, какая перед вами станция, можно даже не заходя внутрь. Отсутствие вывески — первое, что должно насторожить человека. Если внутри нет информационного стенда, сотрудники необходимые документы на услуги вам не показывают и даже не называют имени своего начальства — лучше сразу покинуть такое место.

В случае, когда в станции техобслуживания есть необходимые сертификаты, важно еще одно условие — брать чек после выполненных работ. Там должна обязательно быть четко прописана оказанная услуга.

Наталья Полубатко отметила, что сложности возникают и если владелец станции техобслуживания — индивидуальный предприниматель или самозанятый. Чтобы направить ему свое обращение с претензией, необходимо знать адрес, а его, как правило, не пишут на информационных стендах. Поэтому придется обратиться в налоговую.