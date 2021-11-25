Старинному дому на углу Радищева и Посадского в Саратове вернули статус выявленного объекта культурного наследия.

Двухэтажный дом напротив экономического университета в исключили из списка памятников. Соответствующий приказ подписал начальник управления по охране объектов культурного наследия правительства области Владимир Мухин.

Это означает, что все ограничения на ремонт и реконструкцию дома сняты. Также его могут снести, если признают аварийным.

Однако, после проведенной экспертизы дом Е. П. Калининой вновь признан выявленным памятником. Его вновь включат в список объектов культурного наследия.