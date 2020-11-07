У парки “Липки” на Волжской улице в Саратове появился отреставрированный фонарь. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram мэр Михаил Исаев.

— На электрический трамвайный столб 1908 года установили подлинное старинное навершие (кронштейн) и модерновый фонарь. Предположительно кронштейн изготовила компания AEG, а спроектировал его основатель мирового промышленного дизайна, архитектор Петер Беренс, — уточнил глава города.

Ранее артефакт находился на промышленном предприятии в Заводском районе. Об этом ему сообщил краевед Владимир Лешуков.

После переговоров о восстановлении объекта кронштейн отреставрировали, а фонарь сделали по образу из старых открыток и фотографий.

Фонарь будут включать каждый вечер вместе с освещением сада “Липки”.

