На протяжении трёх лет Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС реализует Открытый интеллектуальный конкурс для старшеклассников «СоциУМ».

В течение года участники проекта занимаются с ведущими преподавателями Института по темам, которые включены в блок Единого государственного экзамена по предмету «Обществознание». Образовательные лекции помогают старшеклассникам более углубленно изучить такие разделы, как «Право», «Политика», «Социальные отношения», «Экономика», «Человек и общество». Преподаваемый материал дополняет и расширяет знания учащихся, полученные в школе.

«Участие в данном проекте является отличной возможностью не только подготовиться к предстоящему ЕГЭ, но и увеличить свои шансы поступления на бюджет. Так, победители конкурса получат дополнительные 7 баллов при подаче документов в ПИУ РАНХиГС в рамках учёта личных достижений», – отметила начальник отдела по работе с абитуриентами Президентской академии Марина Прохорова.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 марта 2022 года на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС (piu.ranepa.ru). Также добавим, что в группе ВКонтакте «Абитуриенты РАНХиГС | Саратов» размещена полезная информация о приёме на обучение и образовательном процессе.