В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся финал Открытого интеллектуального конкурса «СоциУМ».

Участники посещали ежемесячные образовательные сессии, где занимались с ведущими преподавателями Института по предметам, включенным в блок ЕГЭ по обществознанию. Образовательные лекции помогли старшеклассникам более углубленно изучить отдельные темы в рамках предмета, а даваемый материал дополнил и расширил знания учащихся, полученные в школе.

В конкурсе проверили свои знания более 80 человек из города Саратова, Саратовской и Нижегородской областей. Победителями отборочного этапа и, соответственно, участниками заключительного этапа стали 36 человек.

— Это не только уникальный шанс повысить свои шансы на поступление в Институт, но и возможность «прокачать» уже имеющиеся знания, а также получить новые, – подчеркнула важность участия будущих студентов в подобных конкурсах декан факультета государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Анна Беликова.

Комплексные задания финального этапа включали в себя тестовую часть и задачи по учебному предмету «Обществознание», составленные на базе образовательных программ основного общего и среднего общего образования. Конкурс прошёл по следующим секциям: «Политическая сфера», «Правовая сфера», «Экономическая сфера» и «Социальная сфера».

— Интеллектуальный конкурс «СоциУМ» — это отличная площадка для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, а также знакомства с высшим учебным заведением и его спецификой. Ежегодно в этом проекте участвуют наиболее активные абитуриенты, с которыми очень интересно и приятно работать. В процессе образовательных сессий не только школьники усваивают важные и полезные знания, но и преподаватели получают мнения молодёжи по различным дискуссионным вопросам, что очень важно для преподавания основных дисциплин. Хочется поблагодарить всех участников. Надеемся на скорую встречу в учебных аудиториях, но уже в статусе студентов Президентской академии! — отметила старший преподаватель кафедры социологии и социальной политики Виктория Шацилло.

Победители конкурса получат дополнительные 7 баллов в рамках учёта индивидуальных достижений при поступлении в Поволжский институт управления РАНХиГС. Торжественное вручение дипломов и памятных сувениров пройдёт 23 апреля 2022 года в рамках Дня открытых дверей, куда можно зарегистрироваться уже сейчас на официальном сайте Института.