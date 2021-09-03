Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС предлагает абитуриентам пройти профориентационное тестирование «Профнавигатор РАНХиГС».

Профориентационная диагностика старшеклассников включает определение профессиональной направленности, выявление направлений сфер деятельности, желаний и интересов, коммуникативных и организаторских способностей.

Тестирование позволяет сформировать личностно-профессиональный портрет обучающегося и состоит из трёх блоков.

Первый блок – диагностика сферы интересов, личностных качеств и темперамента тестируемого.

Второй блок включает в себя определение общего уровня интеллектуального потенциала тестируемого, определение склонностей к активности и общительности, эмоциональности, эстетичности, стрессоустойчивости.

В рамках третьего блока будет проводиться диагностика профиля способностей тестируемого, которая определяет профессиональные сферы, наиболее соответствующие его интересам и способностям, а также перечень наиболее подходящих для школьника направлений подготовки/специальностей для поступления в вуз.

Заведующий кафедрой управления персоналом ПИУ РАНХиГС Наталья Моисеенко прокомментировала пользу профориентационного тестирования: «Выбор профессии в быстро меняющемся мире – это сложное и ответственное дело. Разработанный сотрудниками кафедры управления персоналом профориентационный тест направлен на выявление ключевых soft skills, способностей и предрасположенности к разным видам деятельности в управленческой и гуманитарной сферах. Каждый получает индивидуальную консультацию по построению своей карьерной траектории. Это помогает определиться с основным направлением подготовки и специальностью высшего образования, где старшеклассник может быть наиболее успешен».

Зарегистрироваться и пройти тестирование можно на официальном сайте Поволжского института управления. После регистрации на введённый адрес электронной почты придёт инструкция с логином и паролем для прохождения тестирования. Результаты тестирования с подробным анализом также будут отправлены на электронную почту.