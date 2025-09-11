Старт в ИТ: «Ростелеком» рассказал саратовским студентам о профессии тестировщика

Erid: 2W5zFJQ4Eoz

День тестировщика, 9 сентября, «Ростелеком» стал участником встречи со студентами, организованной комитетом по информационной политике Саратовской областной Думы.

Эксперты провайдера, сотрудники регионального министерства цифрового развития и связи, депутаты и представители вузов обсудили развитие ИТ-сферы в регионе и рассказали учащимся о том, как проверяют качество программных продуктов и где этому научиться.

«Ростелеком» разрабатывает цифровые решения для бизнеса и государства, а также внедряет технологии для автоматизации производственных процессов. Более 300 продуктов включены в Единый реестр ПО Минцифры. В компании работают свыше 10 тысяч ИТ-специалистов различных направлений. В их числе — инженеры-тестировщики, которые выявляют ошибки в работе программного обеспечения и проверяют, насколько удобно пользоваться приложением, сайтом или веб-сервисом.

Олег Королев, заместитель директора департамента тестирования и обеспечения качества ООО «Ростелеком — Информационные технологии»:

— Начинающий ИТ-специалист из любого региона страны может получить опыт работы в “Ростелекоме”. На онлайн-платформе “Цифровая практика” студенты выбирают проект по одному из направлений, подают заявку и решают реальные бизнес-задачи при поддержке кураторов. Многие из тех, кто успешно справился с поставленными вопросами, становятся штатными сотрудниками нашей компании.

В разработке продуктов «Ростелекома» также участвуют QA-инженеры, которые анализируют риск появления ошибок и устраняют возможные причины дефектов. А QC-инженеры проверяют готовое решение на соответствие требованиям заказчика. Всем специалистам по обеспечению качества требуется знание основ программирования, аналитическое мышление и внимание к деталям.

Андрей Добудько, советник министра цифрового развития и связи Саратовской области:

— В нашем регионе имеется хорошая база для обучения ИТ-специалистов: профильные направления, включающие курсы по тестированию, есть в нескольких вузах. С 3–4 курса студенты могут проявить себя на хакатонах — турнирах по разработке ПО. На таких соревнованиях работодатели присматривают будущих сотрудников и приглашают ребят на стажировки.

Роман Чуйченко, председатель комитета по информационной политике Саратовской областной Думы:

— Тестировщики нужны в каждой ИТ-команде: именно они изучают новые решения с точки зрения пользователей и помогают разработчикам улучшить ПО. Это востребованная профессия, и у молодых специалистов есть возможность для карьерного роста.

Также студенты узнали о применении искусственного интеллекта для автоматизации процессов тестирования и пообщались с экспертами. Авторы лучших вопросов получили подарки от «Ростелекома».

