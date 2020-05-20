В мае 2020 года стартовал новый сезон всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», организованный РАНХиГС совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», одной из ключевых задач которого является создание условий для непрерывного личностного, профессионального и карьерного роста.

В этом году одной из новшеств проведения Кубка стало внедрение предварительного – образовательного этапа, в котором могут принять участие все желающие. Первая волна образовательного этапа стартовала 18 мая, вторая волна стартует 1 июня. Результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам. Кроме того, вузы, от которых студенты принимают участие, получат доступ к бизнес-симулятору, лежащему в основе Кубка.

В рамках Кубка участники в командах будут выполнять моделируемые управленческие задачи, приближенные к реальным ситуациям и принимать стратегические решения, которые оцениваются автоматизировано.

Участники, успешно преодолевшие дистанционные образовательные и отборочные этапы, смогут проявить свои лидерские качества и управленческие компетенции в полуфиналах и финале с участием экспертов-представителей работодателей в оценке работ. Заключительные этапы запланированы на август-октябрь 2020 года и при том, что они или их часть будут проводиться в режиме онлайн. Полуфиналы чемпионата пройдут во всех 8 федеральных округах, а в финале примут участие не меньше 200 человек.

В этом году Кубок «Управляй!» пройдет как система мероприятий, включающая этап для всех вузов, специальный этап для системы Президентской академии и для финалистов прошлых лет, а также отдельная премьер-лига.

Победитель Кубка по менеджменту «Управляй!» сезона 2018/2019 года и национального финала Чемпионата по стратегии и менеджменту «Global Management Challenge», студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алёна Ануфриева рассказала об участии в конкурсе: «Кубок «Управляй!» — это бессонные ночи, стопка отчётов о деятельности виртуальной компании, бурные обсуждения с командой, выступления перед топ-менеджерами ведущих компаний страны и, конечно же, знакомство с удивительным людьми, которые с радостью делятся своим опытом. Победа в Кубке «Управляй!» дала мне не только образовательный грант, медаль, кубок, но то, что я считаю самым ценным – отработка навыков эффективного управленца, работа в составе лучших команд и победа в Чемпионате по стратегии и менеджменту «Global Management Challenge».

Я благодарна Институту и преподавателям, которые помогли мне достичь таких высоких результатов. Хочу дать совет ребятам: не бойтесь участвовать и постарайтесь получить максимум полезных знаний и положительных эмоций!»

Заявку на участие в Кубке по менеджменту «Управляй!» можно подать до 1 июля на сайте.

Победители Кубка смогут пройти стажировку в крупнейших российских компаниях и принять участие в национальном финале Чемпионата по стратегии и менеджменту «Global Management Challenge» (GMC).