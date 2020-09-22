21 сентября 2020 года в Поволжском институте управления РАНХиГС началось очное обучение нового потока проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

Проект «Школа молодых управленцев Саратовской области», реализуемый с 2018 года по инициативе губернатора Валерия Радаева, направлен на формирование и подготовку резерва управленческих кадров региона. Всего в 2020 году в проекте примут участие 100 человек, из них 34 молодых управленца пройдут обучение в Президентской академии по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Программа включает три образовательных модуля и завершается защитой проектов, разработанных слушателями, в Правительстве Саратовской области.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС является одним из трех вузов, на базе которых реализуется проект. Научным руководителем программы в ПИУ РАНХиГС является доцент кафедры государственного и муниципального управления Максим Мокеев.

Помимо «Школы молодых управленцев Саратовской области» в Поволжском институте управления РАНХиГС стартовали еще две программы подготовки государственных и муниципальных служащих: «Вопросы профилактики терроризма» и «Функции подразделений кадровых служб государственных и муниципальных органов по профилактике коррупции и иных правонарушений».

Программа повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма» разработана в рамках Плана реализации на территории Саратовской области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Слушателями программы в 2020 году стали 11 федеральных государственных и муниципальных служащих из Самарской и Саратовской областей.

Программа «Функции подразделений кадровых служб государственных и муниципальных органов по профилактике коррупции и иных правонарушений» направлена на обновление знаний и совершенствование навыков государственных и муниципальных служащих в области противодействия коррупции в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач. В этом году в программе примут участие 15 муниципальных служащих из районных администраций Саратовской области.

Обучение слушателей первого модуля проекта «Школа молодых управленцев» и программ повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма» и «Функции подразделений кадровых служб государственных и муниципальных органов по профилактике коррупции и иных правонарушений» продлится до 25 сентября 2020 года.