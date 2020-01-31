Первая образовательная экскурсия в этом году прошла в энгельсском Экотехнопарке. Комплекс посетили учащиеся гимназии №34 Саратова Анастасия Кулисева и Елена Карева, которые пишут исследовательский проект по обращению с отходами.

Проект будет представлен на 12-ом Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» в Санкт-Петербурге.

В Экотехнопарке юные учёные познакомились с технологией сортировки и экологически безопасной обработкой отходов, смогли задать интересующие вопросы и получить развернутые ответы от специалистов комплекса.

Важным направлением в реализации «мусорной» реформы в Саратовской области является формирование экологической культуры населения и, в частности, детей и молодежи. Именно поэтому компания уже 4 года реализует долгосрочную просветительскую программу по обращению с ТКО. Только за прошедший год на мусороперерабатывающих объектах АО «Управление отходами» в Энгельсе и Балакове прошло более 40 обучающих экскурсий, в которых приняли участие 800 жителей региона.