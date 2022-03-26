Открыт прием заявок для участия в пятом сезоне Школы молодых управленцев Саратовской области.

Жители региона до 35 лет с высшим образованием могут поучаствовать в конкурсе, чтобы войти в число 100 лучших, которые пройдут обучение в ведущих вузах Саратова, — информирует пресс-служба губернатора Саратовской области.

Напомним, проект «Школа молодых управленцев» был запущен по инициативе губернатора Валерия Радаева в 2018 году.

За 4 года выпускниками Школы стали 400 человек, многие из них начали работать в органах государственной и муниципальной власти, получили повышение.

Приём заявок будет вестись с 28 марта до 18 апреля. Полная информация об условиях конкурса по ссылке http://saratov.gov.ru/news/startuet_pyatyy_nabor_v_shkolu_molodykh_upravlentsev_saratovskoy_oblasti/