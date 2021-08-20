Начались съемки комедийного сериала «Сестры», главными героинями которого станут родственницы из Саратовской области.

Авторы проекта делятся своей задумкой — три женщины получают в наследство после смерти папы СТО, где работают 40 мужчин. До этого сестры уже успели перессориться и стать друг другу чужими. Совместный бизнес должен их сплотить и помочь в борьбе с патриархатом в отдельно взятом автосервисе.

—Ангелина Стречина играет Ирину, московскую бизнес-леди, Лина Миримская — Ольгу, непрактичную учительницу из Ртищева, а Анна Котова-Дерябина — Машу, парикмахера из Саратова, которая мечтает заработать много денег, но вынуждена жить с мужем-алкоголиком, — сказано в релизе сериала.