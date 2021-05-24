Секретарь Саратовского отделения партии «Единая Россия» Николай Панков отметил, что предварительное голосование дает равные возможности для всех участников стать кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия».

— Голосование по кандидатам от партии в нашей области впервые проводится в формате голосования не только на счётных участках, но и на сайте. Специалисты провели большую работу для обеспечения цифровой безопасности процедуры электронного голосования. Подчеркну, для нас важны чистота и открытость процесса.

Для участия в качестве избирателя достаточно пройти регистрацию на официальном сайте и иметь личный кабинет на Госуслугах. Свой голос можно отдать уже с 00:00 часов 24 мая по местному времени. Там, где нет возможности воспользоваться цифровым способом голосования, или кто не успел пройти регистрацию на сайте, 30 мая будут открыты счетные участки, чтобы каждый вне зависимости от технической возможности мог проголосовать.

«Единая Россия» — единственная в стране политическая сила, которая советуется с людьми, в формате выборов определяет будущих кандидатов. В результате голосования будут выбраны те, кому доверяют, — сказал Николай Панков.