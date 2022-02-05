Стартовали зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине, куда отправились спортсмены из Саратовской области.

В состав сборной России вошли три саратовских спортсмена, которые накануне, 4 февраля, приняли участие в открытии церемонии зимних игр.

В министерстве молодежной политики и спорта области поделились расписанием соревнований со спортсменами из Саратова.

Так, воспитанник саратовской школы биатлона, лидер сборной Александр Логинов будет участвовать уже сегодня, 5 февраля, в смешанной эстафете в 13:00.

Соревнования продолжатся:

8 февраля в 12:30 – индивидуальная гонка;

12 февраля в 13:00 – спринт;

13 февраля в 14:45 – пасьют;

15 февраля в 13:00 – эстафета;

18 февраля в 13:00 – масс-старт.

Саратовский конькобежец Данила Семериков заявлен запасным участником и выйдет на старт в случае, если кто-то из спортсменов основного состава выступить не сможет. Соревнования запланированы также с 5 февраля.

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