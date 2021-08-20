Реконструкцию старой набережной в Саратове завершат ко дню города. Об этом 19 августа заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Губернатор лично пришел проверить ход ремонта новой набережной. Соответствующую запись он выложил на своей странице в инстаграм. По заявлению подрядчика, на объекте трудится 80 рабочих, но на 300-400 метрах губернатор увидел только четыре человека.

Радаев поручил первому заместителю администрации города Павлу Алексееву проконтролировать выполнение обязательств подрядчиком.

Также губернатор раскритиковал ход работ по строительству сквера Петра Первого. Там работало мало техники. По его мнению, если подрядчик в дальнейшем не будет справляться, с ним следует расторгнуть контракт и обращаться в правоохранительные органы.

Павел Алексеев сказал, что работы по благоустройству планируется завершить к середине сентября.

— Неудобства, которые причиняет жителям реконструкция, нужно быстрее заканчивать, — написал губернатор в своем профиле в инстаграм.