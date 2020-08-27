В Октябрьский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 23-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Парень сообщил, что хотел подзаработать на ставках, но в итоге потерял все свои сбережения. Ранее в социальной сети он наткнулся на рекламу ставок на спорт и связался с администратором страницы. Неизвестный сообщил, что для начала игры необходимо сделать взнос в размере 20 тысяч рублей, что парень и сделал.

Через непродолжительное время администратор обрадовал доверчивого мужчину новостью о том, что его ставка выиграла. Для выведения 177,892 тысячи рублей необходимо было оплатить комиссию в размере 20 процентов. Счастливый «обладатель» выигрыша перевел еще 35,579 тысячи рублей, после чего его куратор перестал выходить на связь.

По факту мошенничества в размере 55,579 тысячи рублей полицией возбуждено уголовное дело.