Жители Красного Текстильщика попросили изменить автобусный маршрут. Об этом они стало известно на встрече с членами Координационного общественного совета местности.

— Основная масса жителей довольна теми процессами, которые происходят на территории. Договорились, что в течение месяца состоится очередная встреча, на которой мы обсудим все, что нужно включить в программу развития. Также обозначили проблему транспортного обеспечения, а именно перенос конечной остановки автобусного маршрута и изменения самого автобусного маршрута в Красный Текстильщик. Приняли решение после завершения работ по укладке асфальтового покрытия вернуться к этой проблеме и сформировать письмо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области для решения данного вопроса. В целом, встреча прошла конструктивно, — поделился председатель комитета по развитию территорий администрации Саратова Владимир Бьятенко по итогам мероприятия.

На данный момент продолжается ремонт дороги от СНТ Искра до остановки автобуса № 224 и готовится к ремонту тротуар на Юбилейной улице.