Житель Энгельса Саратовской области еле успел скрыться в своем авто от огромной стаи собак. Он рассказал об этом в социальных сетях.

На улице Черниговской дивизии покровчанин заметили стаю бездомных и агрессивных собак в количестве около двух десятков особей. На них жалуются и местные жители, ведь животные непредсказуемы и могут нанести вред.

— Мне вот интересно куда прятаться когда они нападают? А если мамочка с коляской или дети будут идти? То трагедии не из избежать, — пишет автор поста.

В комментариях нашлись и те кто защищал бедных животных.