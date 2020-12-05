Вчера, 4 декабря, жительница Энгельса под ником “Ольга Игоревна” пожаловалась в соцсетях на бродячих собак.

Гражданка рассказала, что на участке улицы между проспектом Строителей 9 и Ленинградской 7 на ее свекровь набросились сразу семь четвероногих. Отбиться от них помогла соседка.

Женщина отметила, что позвонила в городскую администрацию, где ее направили в ЖКУ, там — к участковому. Но правоохранитель сказал, что таким они не занимаются.

— Мы так понимаем, что собаки так и будут жить здесь и кидаться на всех. Сегодня была наша мама, а в следующий раз можете оказаться вы или ваши родные. И могут быть не только укусы. Надо с этим что-то делать, — возмутилась горожанка.

В доказательство своих слов она опубликовала фото пострадавшей.

Комментаторы отметили, что сейчас в городе много собак, посоветовали купить перцовый баллончик или отпугиватель с ультразвуком.

По мнению Аси Лапшиной, пострадавшая сама спровоцировала животных, поэтому те и напали. Однако остальные жители Энгельса не поддержали ее позицию.

Напомним, об этой проблеме граждане говорили председателю ГД Вячеслав Володин. В Саратове появится приют для бездомных животных, где их будут стерилизовать, а уже существующий расширят на 200 мест.

