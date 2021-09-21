Свора злых собак окружила первоклассника и уже готова была напасть на ребёнка.

— Сегодня утром иду в 6-ом микрорайоне, со второй детской поликлиники, и неподалёку от 22 школы две собаки кидались на первоклассника, и ещё подбегала третья, — так описал произошедшее накануне в соцсети ВКонтакте очевидец под ником Жора Карпов.

Ребенок испуганно стоял перед ощетинившимися и рычащими бездомными животными, когда к нему подоспел неравнодушный прохожий.

— Подбегаю к малышу и начинаю отгонять собак. А если бы рядом никого не было, то что бы с мальцом случилось?! — задаётся вопросом спаситель мальчика.

Балаковец упрекает в возникшей ситуации балаковскую власть, которая не может уже несколько лет наладить эффективную работу по регуляции численности бродячих собак.