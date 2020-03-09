Молодой человек , проходивший стажировку на продавца, украл из кассы в Ленинском районе Саратова 46 тысяч рублей, сообщает региональное управление внутренних дел.

В полицию с заявлением о пропаже денег из кассы обратился сотрудник магазина. Было возбуждено уголовное дело и в ходе расследования оперативники выяснили, что вором оказался новый 28-летний продавец-стажер. Подозреваемый ранее не был судим. Он признал свою вину и рассказал, что успел потратить деньги на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.