Сегодня, 4 августа, в паблике сторонников председателя госдумы Вячеслава Володина рассказали о начале реставрации стелы и памятника Юрию Гагарину. Работы займут пять месяцев.

Сейчас фигуру космонавта демонтируют с постамента. Памятник будет находится в шатре, где с него снимут верхний слой краски, очистят от загрязнений, пропитают каркас для противодействия появлению коррозий, покроют новой краской.

У стелы обновят каркас, для чего разработана специальная подсистема.

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— Стальные листы и ракета будут полностью сняты и отправлены в Москву. Стальные трубки на стеле, символизирующие пламя ракеты, будут полностью заменены, поскольку одна часть из них повреждена, а вторая часть утрачена. Постамент памятника вернется к своему историческому виду — облицовке из светло-серого гранита, — отметили в паблике.

Напомним, это первый этап строительства Парка покорителей космоса, с идеей создания которого в прошлом году выступил Вячеслав Володин. Открытие запланировано на 12 апреля 2021 года.