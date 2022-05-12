Завершено расследование уголовного дела в отношении прораба ИП за нарушение норм безопасности во время сноса аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что с 1 по 13 декабря прошлого года бригада работников под руководством прораба сносила аварийное здание № 130/75 на Рахова. Из-за несоблюдения правил безопасности, стена дома обрушилась на припаркованный рядом автомобиль «KIA Sportage». В итоге пострадал 44-летний водитель иномарки, который получил открытую черепно-мозговую травму.

В ведомстве уточнили, что во время обрушения прораб, который должен следить за безопасностью на стройке, отсутствовал.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.