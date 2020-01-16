Член Общественной палаты Саратовской области Александр Степанов прокомментировал Послание Президента Федеральному собранию.

-Вчера Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Лидер государства затронул ряд важных проблем. Высшим и безусловным приоритетом он обозначил сбережение и приумножение российского народа. Поставлены четкие цели и задачи, в сфере социальной политики и демографии, предложены инструменты для поддержки семей, учреждений и работников образования и медицины. Посылом для этих предложений, очевидно, являются нужды и чаяния многих россиян.

Говоря об экономике, то были обозначены достаточно непростые вопросы. В первую очередь Президент упомянул, что для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые «длинные деньги». Об этом мы говорим уже не первый год и это мы все хорошо знают. Без притока долгосрочных инвестиций невозможен рост экономики. Тут обозначено направление совершенствования используемых инструментов финансового и фондового рынков. Это прямая задача для Правительства РФ и Банка России.

Определены четкие параметры этого процесса — с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять пять процентов. Для их стимулирования в течение шести лет не будут менять налоговые правила для бизнеса, также будет ускорено принятие пакета законопроектов по защите и поощрению капиталовложений. Существенная поддержка бизнесу будет оказана в виде введении в регионах инвестиционного налогового вычета. Кстати, в нашей области данный закон принят в конце прошлого года. Для поддержки регионов в этом вопросе Президентом предложено компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета. Эта мера существенно поддержит и инвесторов, и не даст региональным бюджетам терять поступления.

При этом нужно помнить, что основные механизмы и инструменты развития экономики, технологий, внедрения инноваций сформулированы в национальных проектах. Они являются приоритетом для экономики, так как их реализация напрямую влияет на уровень жизни населения. Конечно, тут больше ответственность лежит на руководителях регионов, от которых сегодня зависят темпы и эффективность исполнения национальных проектов.

Главным событием этого года, конечно, станет празднование 75-летия Победы. Президент не смог обойти эту тему и анонсировал создание крупнейшего комплекса архивных текстов, видео- и фотодокументов по Второй мировой войне. Это очень важное решение в современных условиях. Таким образом, мы сможет защитить правду о Победе и сохранить память о великом подвиге нашего народа, — говорит Александр Степанов.