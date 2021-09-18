В новом стикерпаке 23 смайла с изображением и крылатыми фразами Вячеслава Володина.

На исходе 2-го дня голосования в Госдуму на канале «Володин. Саратов» в Telegram появились стикеры со спикером ГД.

Авторы символов изобразили Володина как в рабочей обстановке, сопроводив его меткими подписями вроде «Меньше слов — меньше срок», «Я вам сейчас зубы полечу», так и, судя по всему, во внеурочное время в образе крутого супермена, спасающего находящихся в беде.

Напомним, ранее в коллекции стикеров с Володиным было только 12 изображений.