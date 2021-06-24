Ежегодно студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС получают повышенные государственные академические стипендии за высокие результаты в отдельных областях деятельности, а также становятся победителями стипендиальных программ и получают именные стипендии.

Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается студентам Президентской академии, имеющим особые достижения в нескольких сферах деятельности: учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной.

Выплата повышенной государственной академической стипендии осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проходит дважды в год после окончания каждой сессии.

— Данная мера поддержки призвана стимулировать обучение студентов на выбранной специальности. Уделяя особое внимание процессу получению образования, обучающиеся добиваются значительных успехов и в других областях деятельности: научно-исследовательской, культурно-творческой и спортивной. Чем больше они преуспевают, тем больше средств могут получить в виде материальной поддержки, – отметил начальник отдела социальной работы ПИУ РАНХиГС Денис Лобанов.

Стипендии Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации являются наиболее престижными в студенческом сообществе. Конкурсы на назначение стипендий Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации проводятся Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один год.

Претендентами на стипендии могут быть студенты и аспиранты, имеющие выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, которые подтверждены дипломами победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях России и за рубежом.

В 2020-2021 учебном году обладателем стипендии Правительства Российской Федерации стал студент факультета государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Артём Газарян.

Студентка факультета государственного и муниципального управления Екатерина Линькова стала обладательницей стипендии Президента Российской Федерации в 2020-2021 учебном году.

Стипендиальные программы – это наиболее популярная и эффективная поддержка студентов высших учебных заведений. К примеру, в рамках Стипендиальной программы Владимира Потанина ежегодно проходит студенческий конкурс на получение именных стипендий. Стипендиальный конкурс направлен на системную поддержку студентов и преподавателей магистратуры. Победители стипендиального конкурса до окончания учебы в магистратуре ежемесячно получают именную стипендию в размере 20 тысяч рублей.

По итогам конкурса, проходившего в 2020-2021 году, обладателем именной стипендии стал магистрант Вадим Воронин. Полученную стипендию он планирует инвестировать в самообразование, упаковку итогов общественной деятельности в научные публикации и путешествия по России для расширения географии работы автономной некоммерческой организации «Экосистема поколения ЗЕТ».