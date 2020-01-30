Сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабное профилактическое мероприятие в областном центре. Об этом сообщили в ГИБДД.

В мероприятии задействовано более ста инспекторов из 15 районов области, в том числе и Саратова.

Цель рейда — профилактика ДТП и выявление нарушений со стороны всех участников движения. В первую очередь будут проверять водителей на трезвость, проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества в движении пешеходу.

Кроме того, инспекторы проводят беседы с участниками движения, во время которых напоминают о необходимость соблюдать ПДД.