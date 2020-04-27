В среду, 29 апреля, Саратовская область присоединится к Всероссийской акции «100 баллов для победы». Мероприятие организовано по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году оно проходит уже в шестой раз, но в первые в режиме online.

В этом году акция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Стобалльники и высокобалльники прошлых лет региона расскажут школьникам, как успешно сдать ЕГЭ по истории.

Ежегодно выпускники, набравшие 100 баллов по единому государственному экзамену, проводит мастер-классы и делятся своим опытом и секретами подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие направленные на снятие напряжения выпускников, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

В этом году посмотреть выступления спикеров смогут не только участники акции, но и школьники из разных муниципалитетов региона. Это стало возможно благодаря онлайн-трансляция мероприятия.

Найти видео-трансляции в соцсетях из российских регионов можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020.