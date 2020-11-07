Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание с медицинским сообществом на тему цен на КТ.

Владельцы частных клиник отметили рост затрат на обслуживание оборудование, средства индивидуальной защиты для персонала, поэтому и повысили цены.

Роман Бусаргин отметил, что сейчас прибыль не должна быть по главе угла.

Встреча закончилась установлением тарифов для государственных медучреждений на исследование в 3,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее депутат ГД Николай Панков поднимал проблему высоких цен на исследование и простоя аппаратов. Разобраться в проблеме с саратовским ТФОМСОМ поручал ранее прокуратуре председатель ГД Вячеслав Володин.