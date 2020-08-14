Сегодня, 14 августа, во время селекторного совещания губернатором Саратовской области Валерием Радаевым обозначена тема низкого норматива стоимости квадратного метра в регионе.

По словам главы региона, по этому показателю область занимает 14-е место в ПФО.

— Застройщикам, исходя из такого норматива, невыгодно продавать жилье ниже себестоимости, что в итоге бьет по исполнению госпрограмм, в первую очередь — по детям-сиротам, – отметил Валерий Радаев.

Главой региона поставлена работать с федеральным центром по увеличению норматива стоимости квадратного метра с нынешних тридцати двух с половиной до 38 тысяч рублей, то есть приблизиться к рыночной стоимости на «первичке».

Федеральный минстрой разработал новую методику, согласно которой в 2021 году норматив для нашего региона вырастет.

— Это подстегнет конкуренцию на строительном рынке, повысит предложение, а значит — объемы и качество закупаемого жилья. Поэтому мы должны быть на низком старте. Необходимо не дожидаясь утверждения методики перестроить взаимоотношения с подрядчиками, ориентируясь на тех, кто зарекомендовал себя с лучшей стороны, – подчеркнул губернатор.