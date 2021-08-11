Администрация Волжского района объявила аукцион на озеленение парка в юбилейном со стартовой суммой контракта в 5,3 миллиона рублей.

Итоги аукциона станут ясны 20 августа. По контракту подрядчик должен будет завезти в парк 102 клена разных видов, 14 тополей, 32 яблони, 70 берез, 13 акаций, 19 туй, четыре облепихи, рябину, вишню, 21 сирень, 57 пузыреплодников, 13 шиповников, по 28 калин и спирей, четыре серебристых лоха, 10 барбарисов, девять рябинников, 10 саженцев смородины и 12 можжевельников.

Напомним, что строительством новой рекреакционной зоны в микрорайоне «Изумрудный» занимается саратовская «Региональная строительная компания». Завершить строительные работы она должна до 30 сентября.