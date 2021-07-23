Домой Рубрики Новости Саратова Столб угрожает упасть на улицу Азина в Саратове РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Столб угрожает упасть на улицу Азина в Саратове По Новости Саратова - 23.07.2021 47 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 июля, саратовцы пожаловались в соцсетях на угрожающий упасть на дорогу столб. Конструкция накоренилась на улице Азина в Заводском районе города. В доказательство своих слов горожане опубликовали снимки с места событий. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пьяный мужчина в наручниках избил полицейских в День Победы в Вольске Первого замминистра природы оштрафовали за сокрытие пожара в Саратовской области Более 300 вопросов поступили на «прямую линию» Валерия Радаева ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пьяный мужчина в наручниках избил полицейских в День Победы в Вольске Новости Саратова - 23.07.2021 0 Суд вынес приговор 28-летнему жителю Саратовской области, который применил силу к сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по области. 9 мая двое... Первого замминистра природы оштрафовали за сокрытие пожара в Саратовской области 23.07.2021 Более 300 вопросов поступили на «прямую линию» Валерия Радаева 23.07.2021 Военные журналисты проходят стажировку на авиабазе в Энгельсе 23.07.2021 Мужчина в синем рабочем костюме пропал в Саратовской области 23.07.2021