Сегодня, 23 июля, саратовцы пожаловались в соцсетях на угрожающий упасть на дорогу столб.

Конструкция накоренилась на улице Азина в Заводском районе города.

В доказательство своих слов горожане опубликовали снимки с места событий.

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