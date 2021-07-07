Мать пропавшей несколько месяцев назад в Саратовской области Александры Харловой обратилась за помощью к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Она озвучила свою проблему на приеме, который прошел в режиме видеосвязи. Ночью в феврале 2020 года ее 22-летняя приемная дочь вышла от своей знакомой и пропала без вести. Несколько месяцев спустя недалеко от села Хлебновка были обнаружены костные останки. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшей девушке, однако установить причину ее смерти следователям не удалось, уголовное дело было прекращено.

Гражданка не согласна с результатами расследования, она попросила назначить повторные экспертизы, а при подтверждении личности — установить все обстоятельства произошедшего.

Александр Бастрыкин «крайне негативно оценил работу регионального следствия, отметив отсутствие заинтересованности следователей в установлении истины по делу и их отстранённость от чужой беды», как сообщает пресс-служба СКР РФ.

Он взял на контроль дальнейшее расследование дела и поручил провести служебные проверки в отношении должностных лиц, причастных к их расследованию, оказать криминалистическое сопровождение следствия силами Главного управления криминалистики ведомства.

По информации источника интернет-порталу «Новости Саратова», речь идет о деле Александры Харловой.

Ночью в феврале 2020 года 22-летняя местная жительница вышла от своей знакомой и пропала без вести. Она заранее позвонила домочадцам и сообщила о прибытии на такси, только домой так и не доехала.

Спустя месяц следователи выяснили подробности того дня. Оказалось, что Александра уехала в 23:50 и стала ждать машину во дворе дома своей подруги. Прибывшему водителю она сказала, что у нее нет денег для оплаты услуги, после чего перевозчик высадил ее. Александра ушла со двора и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры прекратили поиски жительницы Балаково уже через десять дней после ее исчезновения. Труп пропавшей обнаружили в январе 2021 года.