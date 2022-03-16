Московская микрофинансовая организация заплатила 50 тысяч рублей за телефонные звонки и рассылку смс-сообщений. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Саратовской области.

Саратовец пожаловался, что сотрудники микрофинансовой организации присылают ему смс-сообщения для взыскания просроченной задолженности с нарушением действующего законодательства.

Оказалось, в смс-сообщениях, направляемых должнику, отсутствовали сведения о наличии просроченной задолженности, а также номер контактного телефона кредитора.

Таким образом, микрофинансовая организация нарушила правила взаимодействия с должником для возврата просроченной задолженности и заплатила за это штраф.