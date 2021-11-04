Известный ресторатор побывал в Балакове Саратовской области.

Константин Ивлев снимает в волжском городе эпизоды для своего шоу «На ножах».

Балаково впечатлил московского шеф-повара в том числе своими дорогами. Особенно историческая его часть, старый город, видео поездки по которой популярный телеведущий опубликовал в соцсети.

В своем Instagram позитивный кулинар назвал балаковские трассы «антицеллюлитными», предложив всем гостям города делать здесь во время поездок полезный и бесплатный массаж.

Фото: TRICOLORTVMAG.RU