Сегодня, 16 ноября, на перекрестке улиц Астраханской и Московской в Саратове столкнулись трамвай №3 и автобус №53.

Как сообщил корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”, столкновение привело к затору.

В результате столкновения никто не пострадал.





