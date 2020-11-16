Домой Рубрики Новости Саратова Столкновение трамвая №3 и автобуса №53 парализовало движение в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Столкновение трамвая №3 и автобуса №53 парализовало движение в центре Саратова По Новости Саратова - 16.11.2020 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 ноября, на перекрестке улиц Астраханской и Московской в Саратове столкнулись трамвай №3 и автобус №53. Как сообщил корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”, столкновение привело к затору. В результате столкновения никто не пострадал. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Заключено соглашение о реконструкции аэропорта в Балаково Почти 30 тысяч SMS с напоминанием о долге за вывоз ТКО отправлены юрлицам Иностранцев отправили в колонию за распространение наркотиков в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Заключено соглашение о реконструкции аэропорта в Балаково Новости Саратова - 16.11.2020 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал соглашение с инвестором АО «Металлургический завод Балаково»в лице гендиректора Виталия Бабенко о реконструкции аэропорта в Балаково. Проект... Почти 30 тысяч SMS с напоминанием о долге за вывоз ТКО... 16.11.2020 Иностранцев отправили в колонию за распространение наркотиков в Саратове 16.11.2020 Объявлен «оражневый уровень» опасности из-за холода в Саратовской области 16.11.2020 «Молодая Гвардия» празднует своё пятнадцатилетие 16.11.2020