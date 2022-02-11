Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС приглашает учащихся 7-11 классов принять участие в «Столыпинской олимпиаде».

Олимпиада организована к 160-летию со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина и посвящена памяти великого русского реформатора и государственного деятеля. Интеллектуальное мероприятие проводится по профилю «история» и включает две категории участников: категория учащихся 7-9 классов (1 уровень); категория учащихся 10-11 классов (2 уровень).

«Данная олимпиада призвана не только вовлечь будущих абитуриентов в активную познавательную, научно-исследовательскую и творческую деятельность, но и выявить наиболее интеллектуально одарённых детей, помочь им реализовать себя, – подчеркнула начальник отдела по работе с абитуриентами Президентской академии Марина Прохорова. – Вступив в ряды студентов, они участвуют в различных мероприятиях и грантовых конкурсах, проходят стажировки в крупных организациях. Именно таких активных и целеустремлённых ребят мы будем рады видеть среди участников олимпиады!»

Отборочный этап олимпиады (с 15 февраля по 10 апреля 2022 года) включает в себя дистанционное выполнение заданий, направленных на выявление знаний по предмету «история»; заключительный этап (14 апреля 2022 года) представляет собой очный формат выполнения заданий на площадке ПИУ РАНХиГС, находящейся по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164. К участию в заключительном этапе допускаются победители отборочного этапа олимпиады.

Регистрация на олимпиаду осуществляется до 10 апреля 2022 года на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (piu.ranepa.ru) в разделе «Анонсы».