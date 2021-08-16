21-летний саратовец был признан судом виновным в применении насилия к полицейскому.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР по региону, молодой человек принимал участие 21 апреля в несанкционированного митинге в Саратове в поддержку Алексея Навального.

Вечером этого дня у контрольно-пропускного пункта на улице Московская в Саратове дежурившие сотрудники полиции остановили 21-летнего молодого человека. Уточняется, что саратовец был замечен в совершении административного правонарушения.

— Полицейские подошли к молодому человеку, однако тот стал вести себя агрессивно и попытался убежать, — уточнили следователи.

Стражи порядка все же остановили парня, но тот не растерялся и брызнул одному из них содержимым газового баллончика в лицо. Средство защиты саратовец имел при себе заранее.

Парня, который не стал отпираться в содеянном, оперативники скрутили и доставили в участок.

В итоге сторонник Навального был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Суда обязал оппозиционера выплатить в пользу государства штраф в размере 30​ тыс. рублей.