Горожане высказываются за сохранение трамвайных путей в Мирном переулке, об этом разместил пост в социальной сети саратовский блогер и активист Денис Жабкин.

Более полутора тысяч жителей Саратова отдели свои голоса за сохранение трамвайной линии в Мирном переулке против того же числа подписей «против», собранных администрацией города.

Данные заявления вскоре отправятся в администрацию. Линия городского электротранспорта должна остаться в Мирном переулке, более того, она нисколько не мешает возведению запланированных разворотных колец для скоростного трамвая в Детском парке.

Активисты собирали подписи у жителей Кировского, Октябрьского, Ленинского и других районов.

Напомним, городская администрация в лице «общественников» обвиняла жителей города, выступающих за сохранение трамвайной линии, в отсутствии профессиональной подготовки. Но глава города Михаил Исаев сам по образованию юрист, как Дмитрий Кудинов и Виктор Марков.