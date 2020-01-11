После публикации в интернет-издании «Новости Саратова» сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина обратили внимание на издевательство на пони в Саратове.

На странице volodin.saratov в Instagram появилось терзающее душу видео, снятое местными жителями на улице Вавилова.

— Видеоматериал передан в общественную Приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств, — написали под видео сторонники Володина.

Также они просят помощи саратовцев в поисках хозяина повозки и животного.

Напомним, неравнодушные жители Саратова выложили в сеть ужасающие кадры издевательства над пони. Местные жители очень остро отреагировали на такой вопиющий случай.