После публикации в интернет-издании «Новости Саратова» сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина обратили внимание на издевательство на пони в Саратове.
На странице volodin.saratov в Instagram появилось терзающее душу видео, снятое местными жителями на улице Вавилова.
— Видеоматериал передан в общественную Приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств, — написали под видео сторонники Володина.
Также они просят помощи саратовцев в поисках хозяина повозки и животного.
Напомним, неравнодушные жители Саратова выложили в сеть ужасающие кадры издевательства над пони. Местные жители очень остро отреагировали на такой вопиющий случай.
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Жестокость или недоразумение? ⠀ Наши подписчики прислали это видео. Снято на ул. Вавилова в Саратове. ⠀ Пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. ⠀ Видеоматериал передан в общественную Приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств. ⠀ Знает ли кто-то из наших подписчиков, откуда эта повозка и кому принадлежит этот пони? #зоозащита #жестокоеобращениесживотными