Сторож одной из ферм Саратовской области погиб от взрыва газа, сообщает пресс-служба СКР.

Тело обнаружил владелец фермерского хозяйства утром 14 ноября. Сторож- мужчина 53 лет лежал в сторожке без признаков жизни. Хозяин фермы заявил об этом в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. В помещении находился баллон с бытовым газом, из которого начала вытекать газовая смесь. Накопившись в помещении, она взорвалась, не спровоцировав возгорание.

На теле и лице погибшего обнаружены следы термического воздействия. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.