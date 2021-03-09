Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в Энгельсском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Сегодня утром, 9 марта, местные жители обнаружили в вагончике на строительной площадке в поселке Приволжский тело 42-летнего сторожа.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом, осмотрел места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле мужчины, не обнаружено. Помещение вагончика отапливалось бензиновым генератором. При этом вытяжка отсутствовала. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление продуктами горения.

Проводится проверка.