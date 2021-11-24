Сотрудниками полиции раскрыта кража со строящегося объекта в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В отдел полиции обратился 38-летний гражданин, который пояснил, что нанял бригаду для строительства частного дома на улице Савельевская, а сам на несколько дней уехал в командировку. Вернувшись, мужчина обнаружил, что неизвестные похитили с территории объекта часть стройматериалов: деревянные брусья, листы фанеры и мягкой кровли. Общая сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отдел полиции был доставлен 21 –летний уроженец Белгородской области, который подрабатывал сторожем на строящемся объекте.

-Мужчина пояснил, что часть имущества выносил со стройки сам, а для вывоза тяжелых стройматериалов нанимал транспорт. Похищенное имущество продал неизвестным, а вырученные деньги – 15 тысяч рублей, потратил на личные нужды, — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый ранее не судим, признался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.