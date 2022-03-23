Депутаты Саратовской областной думы одобрили присоединение Сторожевского муниципального образования к региональному центру. Об этом стало известно сегодня, 23 марта, в ходе заседания регионального парламента.

Заместитель председателя гордумы Елена Злобнова сообщила, что МО Сторожевка Татищевского района официально присоединится к Саратову с 1 января 2023 года. Кроме того, жителей Сторожевки ожидает благоустройство территории и ее инфраструктуры.

Также она отметила, что в состав Саратова войдут десять населенных пунктов с сохранением своего старого статуса.

Напомним, в прошлом году мэр Саратова Михаил Исаев предложил присоединить к Саратову часть Татищевского района, и местные депутаты поддержали эту инициативу.