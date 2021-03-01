В Вольске Саратовской области насмерть замерз пятилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Сегодня утром улице Краснооктябрьская в Вольске обнаружено тело пятилетнего мальчика. Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом, проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено. Верхней одежды на ребенке не было.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ребенок страдал от психического заболевания. Он жил в одном из многоквартирных домов неподалеку от места обнаружения его тела.

На место выезжал межрайонный прокурор Константин Байкулов.

Сейчас следователи и сотрудники прокуратуры проводят совместную проверку по факту, изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.