В селе Елшанка Воскресенского района Саратовской области, мужчина украл из чужого дома алкоголь, сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратовской области.

В среду, 4 марта, в Воскресенском районе 42-летний мужчина через окно залез в чужой дом и украл бутылки с ликером, коньяком и шампанским. Хозяин дома обратился в полицию, сообщил о преступлении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который ранее трижды был судим за грабеж. На допросе он признался в содеянном. Похищенное вернуть не смог — выпил.